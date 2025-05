TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan pertama babak grup di Grup A sampai D Liga Champions Eropa sudah berlangsung Rabu dinihari tadi, 14 September 2016. Barcelona dan Bayern Muenchen sama-sama meraih kemenangan, sedangkan Arsenal ditahan PSG.



Berikut ini hasil selengkapnya.



Grup A

Basel 1 - 1 Ludogorets Razgrad

Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal

(Baca: Arsenal Vs PSG Berakhir 1-1, Giroud dan Veratti Diusir Wasit)



Grup B

Benfica 1 - 1 Besiktas

Dynamo Kiev 1 - 2 Napoli



Grup C

Barcelona 7 - 0 Celtic

(Baca: Liga Champions: Messi 3 Gol, Barcelona Bantai Celtic, 7-0)

Manchester City vs Muenchengladbach (ditunda)

Baca: Laga Manchester City vs Gladbach Ditunda Akibat Hujan Deras



Grup D

Bayern Muenchen 5 - 0 FC Rostov

PSV Eindhoven 0 - 1 Atletico Madrid.



UEFA | NS