Hasil Liga 1 Ahad Malam dan Klasemen: Persija, PSM, Arema

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ketujuh masih menyiskan satu laga, yang akan digelar Senin malam, 22 Mei 2017. Tapi, PSM Makassar yang baru mengalahkan Sriwijaya 1-0 dipastikan akan mampu bertahan di puncak klasemen, bahkan posisinya di puncak akan aman hingga akhir pekan kedelapan.



Hasil Liga 1 pekan ketujuh, Ahad, 21 Mei 2017:

PSM Makassar 1-0 Sriwijaya FC

Persela Lamongan 4-0 Arema FC

Persija Jakarta 0-0 Bali United

Hasil pekan ketujuh sebelumnya:

Barito Putera 2-0 Persegres Gresik United

Madura United 4-1 PS TNI Sabtu, 20 Mei 2017

Bhayangkara 1-0 Semen Padang

Mitra Kutai Kartanegara 1-0 Perseru Serui

Persib Bandung 2-2 Borneo FC.



Jadwal Senin, 22 Mei 2017

18.30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Klasemen Liga 1





PSSI | NS