Hasil Liga 1: Borneo FC Kalahkan Mitra Kukar 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga lanjutan Liga 1 2017 mempertemukan dua tim asal Kalimantan Timur yakni Borneo FC kontra Mitra Kukar yang digelar di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 11 Juli 2017. Gol tunggal Lerby Eliandri membuat tuan rumah Borneo FC berhasil mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 1-0.



Pada awal pertandingan, tim tamu Mitra Kukar justru mendapat peluang lebih awal. Andre Agustiar Prakoso mampu menerobos sisi kanan barisan pertahanan Borneo FC. Namun kawalan ketat Leonard Tupamahu membuat tendangan Andre tak sempurna. Bola pun melambung tinggi di atas mistar gawang.



Peluang itu menjadi satu-satunya yang diciptakan Mitra Kukar pada babak pertama. Tuan rumah juga memiliki satu peluang emas pada babak pertama. Mendapatkan umpan matang mendatar dari Shane Smeltz, Lerby Eliandry menusuk pertahanan Mitra Kukar hingga melewati penjaga gawang Joko Ribowo.



Sayangnya, tendangan Lerbi masih membentur badan bek Mitra Kukar Jorge Gotor. Skor imbang 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.



Memasuki babak kedua, kedua tim yang berkutat di papan tengah klasemen Liga 1 itu bermain dengan hati-hati. Peluang pertama didapatkan Borneo FC melalui tendangan bebas luar kotak pinalti. Lerby sebagai eksekutor belum mampu mengubah skor setelah tendangannya masih melebar dari tiang kanan gawang.



Tim tuan rumah yang mengejar angka penuh melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua. Pemain tim nasional Selandia Baru, Shane Smeltz ditarik keluar dan digantikan oleh Patrich Wanggai pada menit ke-52.



Namun Mitra Kukar yang justru berhasil menciptakan peluang pasca pergantian pemain itu. Pada menit ke-58, gelandang Oh In Kyun nyaris saja mencetak gol. Melewati pemain asal Jepang, Kunihiro Yamashita, In Kyu melepaskan tembakan dari dalam kotak pinalti. Beruntung bagi Borneo FC penjaga gawang Muhammad Ridho sigap menghalau bola yang mengarah tepat ke gawangnya.



Satu menit berselang, Mitra Kukar kembali mendapat peluang. Kali ini penyerang Marclei Cesar Chaves Santos yang melepaskan tendangan keras dari dalam kotak pinalti. Naas bagi Mitra Kukar, Leonard Tupamahu berhasil memblok tendangan Santos.



Tak mau dipermalukan di depan suporternya sendiri, Borneo FC balik menyerang. Leonard Tupamahu menjadi aktor serangan skuad berjulukan Pesut Etam yang berbuah gol Lerby. Dia menyisir sisi kiri pertahanan Mitra Kukar sebelum memberikan umpan silang ke kotak pinalti lawan.



Umpan Tupamahu berhasil diraih oleh gelandang senior Ponaryo Astaman yang mengirimkan bola kepada Lerby. Bola itu disambut Lerby Eliandri dengan tendangan akrobatik. Joko Ribowo tak berkutik, bola masuk ke gawangnya sehingga membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.



Pemain dan ofisial Mitra Kukar sempat melakukan protes karena mengira Lerby dalam posisi offside. Namun, protes tersebut tak dapat merubah keputusan wasit.



Mitra Kukar memiliki satu peluang emas ketika Santos melesakan tendangan keras pada menit ke-74. Kali ini tendangan pemain asal Brasil itu masih membentur mistar gawang Borneo FC. Hingga pluit akhir pertandingan ditiup wasit, skor 1-0 tak berubah untuk kemenangan Borneo FC atas Mitra Kukar.



Dari hasil pertandingan ini, Borneo FC naik 4 peringkat ke posisi ke-10 klasemen Liga 1. Mereka mengantongi 20 poin dari 14 laga. Sedangkan Mitra Kukar harus tertahan di posisi ke-8 dengan 21 poinnya dari 14 laga.



SAPRI MAULANA