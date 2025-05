Hasil Liga 1: Borneo FC vs Persija Jakarta 1-0, Pesut Etam Naik ke Posisi Lima Besar

Di satu sisi, kekalahan kesepuluh musim ini yang dialami Persija di Stadion Segiri ini membuat posisi mereka turun ke peringkat delapan. Sebelumnya, Macan Kemayoran terlempar dari posisi empat besar seusai kekalahan kandang 0-2 dari Semen Padang FC yang berujung pada pemecatan pelatih Carlos Pena.





Jadwal dan Hasil Liga 1 Pekan Ke-31

Bali United vs PSIS Semarang (4-0)

Barito Putera vs Dewa United (1-1)

Malut United vs Persib Bandung (1-0)

Persita Tangerang vs PSBS Biak (0-2)

PSS Sleman vs PSM Makassar (3-1)