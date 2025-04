Hasil Liga Champion: Real Madrid v Atletico 3-0, Ronaldo Hattrick

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil mengalahkan Atletico Madrid 3-0 dalam laga semifinal pertama Liga Champions di Santiago Bernebaeu, Rabu dinihari WIB. Ketiga gol di laga ini diborong oleh Cristiano Ronaldo.



Ronaldo membuka pesta golnya pada menit ke-10. Memanfaatkan umpan dari Casemiro, pemain asal Portugal itu membobol gawang Jan Oblak dengan sundulannya.



Gol pertamanya itu sekaligus mengantar Ronaldo mencetak rekor. Ia menjadi pemain pertama yang mampu mengumpulkan 50 gol di babak gugur. Ia unggul jauh dari Lionel Messi yang berada di posisi kedua dengan torehan 37 gol di babak knockout.



Ronaldo mencetak gol keduanya pada menit ke-73, kali ini meneruskan umpan Karim Benzema. Sedangkan gol ketiga Pemain berjulukan CR7 itu diceploskan pada menit ke-86, berdasarkan assist Lucas Vasquez.



Madrid tampil sangat dominan di laga kandang ini. Lihat statistiknya (Real Madrid vs Atletico):

Penguasaan bola: 60% vs 40 %.

Total tembakan: 16 vs 4

Tembakan terarah: 8 vs 1

Tendangan sudut: 9 vs 3

Pelanggaran: 10 vs 15

Kartu kuning: 1 vs 3.



Susunan pemain:



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Savic, Godin, Hernandez, Felipe Luis; Koke, Gabi, Saul (Gaitan 58), Carrasco (Correa 68); Gameiro (Torres 57), Griezmann.



Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal (Fernandez 46), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Isco (Asensio 68), Benzema (Vasquez 77), Ronaldo.



Kemenangan itu membuat Real Madrid seperti sudah menginjakkan sebelah kakinya di babak final. Mereka bahkan masih bisa kalah 2-0 pada laga semifinal Liga Champions kedua, di kandang Atletico, pekan depan, dan tetap melaju ke partai puncak.



SOCCERWAY | NURDIN