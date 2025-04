Hasil Liga Champions: Barcelona dan PSG Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO , Jakarta - Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) memastikan lolos ke semifinal Liga Champions . Dua tim lainnya yang bakal bertanding di babak empat besar Kompetisi Eropa ini akan ditentukan pada Kamis dinihari WIB, 17 April 2025, usai pertandingan leg kedua perempat final antara Real Madrid vs Arsenal dan Inter Milan vs Bayern Munchen.

Rekap Hasil Perempat Final Liga Champions Leg 1 Rabu, 9 April 2025 Bayern Munchen vs Inter Milan (1-2) Arsenal vs Real Madrid (3-0)

Kamis, 10 April 2025 Barcelona vs Borussia Dortmund (4-0) PSG vs Aston Villa (3-1)

Leg 2 Rabu, 16 April 2025 Aston Villa vs PSG (3-2) Borussia Dortmund vs Barcelona (3-1)

Kamis, 17 April 2025

Real Madrid vs Arsenal (02.00 WIB)

Inter Milan vs Bayern Munchen (02.00 WIB)



