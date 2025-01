Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 23 Januari 2025: PSG Kalahkan Man City; Arsenal dan Inter Milan Selangkah Lagi Lolos

Sehari sebelumnya, dua tim sudah memastikan diri merebut tiket 16 besar. Mereka adalah Liverpool dan Barcelona.

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Ketujuh

Hasil Rabu dinihari, 22 Januari 2025



Atalanta vs Sturm Graz 5-0

AS Monaco vs Aston Villa 1-0

Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen 2-1

Benfica vs Barcelona 4-5

Bologna vs Borussia Dortmund 2-1

Club Bruges vs Juventus 0-0

Crvena Zvezda vs PSV 2-3

Liverpool vs Lille 2-1

Slovan Bratislava vs Stuttgart 1-3.