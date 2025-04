Hasil Liga Champions: Napoli dan Sevilla Lolos ke Babak Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Sevilla dan Napoli memastikan diri lolos ke babak utama atau babak grup Liga Champions. Keduanya mampu mengalahkan lawan-lawannya di babak play-off, Rabu dinihari WIB.



Sevilla menahan Istanbul Basaksehir 2-2 berkat gol Escudero dan Ben Yedder. Tim Spanyol itu melaju ke fase grup dengan kemenangan agregat 4-3.



Napoli mengubur mimpi Nice setelah menang 2-0 berkat Lorenzo Insigne dan Jose Callejon. Klub Italia itu melaju dengan skor agregat 4-0.



Selain kedua tim itu, Celtic (Skotlandia), Olympiacos (Yunani), dan Maribor (Slovenia) juga lolos.



Celtic yang menang besar 5-0 pada leg pertama, menghadapi perlawanan keras dari Astana yang berhasil menang 4-3 pada leg kedua. Namun Celtic dipastikan lolos dengan skor agregat 8-4 atas Astana.



Sementara itu, gol tunggal Marin memastikan Olimpiakos mengalahkan Rijeka 1-0 dan menang dengan agregat 3-1. Adapun Maribor menundukkan Hapoel Beer Sheva dengan skor 1-0 (agregat 2-2) lewat gol M Viler.



Berikut hasil pertandingan play-off Liga Champions:



Astana 4-3 Celtic

Celtic lolos agregat 8-4



Maribor 1-0 H. Beer-Sheva

Maribor lolos gol tandang agregat 2-2



Rijeka 0-1 Olympiacos

Olympiacos lolos agregat 3-1



Nice 0-2 Napoli

Napoli menang agregat 4-0



Sevilla 2-2 stanbul

Sevilla lolos agregat 4-3



Jadwal pertandingan Rabu malam dan Kamis dinihari:



CSKA Moscow vs Young Boys

FCSB vs Sporting CP

Koebenhavn vs Qarabag FK

Liverpool vs Hoffenheim

Slavia Prague vs APOEL Nicosia.



ANTARA