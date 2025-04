Hasil Liga Champions: Real Madrid, Atletico, dan Monaco Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid, Atletico Madrid, dan AS Monaco sama-sama meraih kemenangan dalam laga pertama babak perempat final Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB.



Berikut hasil selengkapnya:



• Bayern Munchen 1 - 2 Real Madrid

Keterangan: Gol Bayern dicetak Arturo Vidal menit ke-25. Vidal juga gagal mencetak penalti (45). Gol Madrid diborong Cristiano Ronaldo (47, 77). Salah satu pemain Bayern, Javier Martinez, mendapat kartu merah (61).



• Borussia Dortmund 2 - 3 Monaco

Keterangan: Gol Dortmund oleh Ousmane Dembele (57) dan Shinji Kagawa (84). Dua gol Monaco diborong Kylian Mbappe (19, 79) serta daro bunuh diri Sven Bender (35). Pemain Monaco, Fabinho, gagal mencetak gol dari penalti (17).



• Atletico Madrid 1 - 0 Leicester City

Keterangan: Gol Atletico dicetak dari penalti Antoine Griezmann (28).



Hasil sehari sebelumnya:

Juventus 3 - 0 Barcelona



Pertandingan laga kedua babak perempat final Liga Champions akan digelar 19 April (Leicester vs Atletico, Real Madrid vs Bayern Munchen) serta pada 20 April (Barcelona vs Juventus, Monaco vs Dortmund).



