TEMPO.CO, Jakarta - Pada babak pertama pertandingan Liga Inggris, Manchester United mampu unggul 0-1 dari Swansea di Liberty Stadium, Swansea, Sabtu malam, 19 Agustus 2017.



Gol tunggal tim asuhan Jose Mourinho itu dicetak Eric Bailly pada menit ke-45. Gol ini bermula dari sundulan Paul Pogba yang ditepis Lukasz Fabianski lalu disambar Bailly jadi gol.



Ini menjadi gol pertama Bailly untuk Manchester United. Juga jadi gol pertamanya dalam 67 tampilan di Liga Inggris sejak pindah dari Villarreal pada awal musim lalu.



MU mendominsasi penguasan bola di babak ini. Tetapi Swansea tampak berbahaya saat melakukan serangan balik.



Berikut statistik babak pertama Swansea Vs Manchester United:

Penguasaan bola: 35% Vs 65%.

Tembakan: 4 Vs 8

Tembakan tepat sasaran: 1 Vs 3

Offside: 1 Vs 0

Tendangan Sudut: 1 Vs 2

Pelanggaran: 4 Vs 7.



Susunan Pemain kedua tim:



Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Bartley, Carroll, Roque, Ayew, Abraham. Cadangan: Van der Hoorn, Narsingh, Nordfeldt, Routledge, Rangel, Fulton, McBurnie.



Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Matic, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku. Cadangan: Lindelof, Martial, Smalling, Lingard, Romero, Ander Herrera, Fellaini.



Keunggulan di babak pertama ini menjadi pertanda bagus bagi Manchester United yang masih memuncaki klasemen dengan nilai 3 dari satu laga. Bila mampu mempertahankan keunggulan itu hingga akhir pertandingan, Si Setan Merah akan bisa menjaga takhtanya di klasemen Liga Inggris. Sebelum laga ini, Swansea berada di urutan ke-11 dengan nilai 1.



Catatan (ditambahkan 19 Agustus 2017, pukul 21.15 WIB):

Laga ini berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Manchester United. Tiga gol tambahan MU dicetak Romelu Lukaku (80), Paul Pogba (82), dan Anthony Martial (84).

