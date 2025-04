Hasil Liga Inggris: Can Cetak Gol Indah, Liverpool vs Watford 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan tuan rumah Watford 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa dinihari, 2 Mei 2017. Satu-satunya gol di laga itu dicetak Emre Can.



Can, pemain Jerman berusia 23 tahun, mencetak gol itu dengan indah. Mendapat umpan Lucas Leiva pada menit ke-45, Can menjebol gawang lawan dengan melakukan tendangan di atas kepala dengan menjatuhkan diri.



Kemenangan ini jadi langkah penting bagi Liverpool dalam rangka mengamankan posisi tiga besar klasemen Liga Inggris. Kini The Reds berada di posisi ketiga dengan nilai 69 dari 35 laga, unggul 3 angka dari Manchester City yang ada di bawahnya dan baru memainkan 34 laga.



Bagi Watford, hasil itu tak mengubah posisinya. Mereka tetap di urutan ke-14 dengan nilai 40 dari 34 laga.



Statistik pertandingan:



Watford vs Liverpool

Tembakan: 5 vs 10

Tembakan terarah: 2 vs 8

Penguasaan bola: 38% vs 62 %

Sepak pojok: 3 vs 5

Offside: 6 vs 0

Pelanggaran: 11 vs 9

Kartu kuning: 3 vs 1.



Susunan pemain



Watford: Gomes, Janmaat, Mariappa, Prodl, Britos (Kabasele 19), Amrabat (Okaka 85), Cleverley, Doucoure, Capoue (Success 73), Niang, Deeney



Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Can, Lucas, Wijnaldum, Firmino, Origi (Sturridge 85), Coutinho (Lallana 13) (Klavan 87).



Dalam pertandingan Liga Inggris berikutnya, Liverpool akan melawan Southampton pada 7 Mei 2017. Laga kandang itu akan menjadi ujian tak mudah bagi tim asuhan Juergen Klopp karena performa Southampton cukup menawan di musim ini dan kini menempati posisi kesembilan klasemen.



DAILY MAIL | NURDIN