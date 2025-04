Hasil Liga Inggris dan Klasemen: Manchester United Ancam Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United semakin mendekati zona Liga Champions atau posisi empat besar klasemen Liga Inggris setelah mengantongi kemenangan 2-0 atas Burnley pada pertandingan pekan ke-34, Minggu.



Pasukan Jose Mourinho kini berada di peringkat lima dengan 63 poin, atau hanya berselisih satu poin dari Manchester City yang berada di posisi empat. Ketatnya selisih poin antara dua klub raksasa Inggris itu tentunya membuat laga Derbi Manchester yang akan digelar Kamis (27 April) akan berlangsung panas.



MU memang mengincar posisi empat besar agar bisa kembali ke Liga Champions, namun pasukan Jose Mourinho juga harus berbagi tenaga karena masih berlaga di Liga Europa.



Sebaliknya, Manchester City yang hampir pasti tidak akan meraih gelar pada musim ini karena tersingkir dari Piala FA juga membidik posisi empat besar agar bisa kembali berlaga di Liga Champions.



Pemuncak klasemen Chelsea akan bertanding melawan Southampton pada Selasa (25/4). Chelsea memerlukan poin untuk menjaga keunggulan poin dari Tottenham Hotspurs yang berada di posisi kedua dan akan menghadapi Crystal Palace pada tengah pekan depan.



Liverpool tetap berada di peringkat tiga klasemen dengan 66 poin, namun posisi The Reds terancam diturunkan Manchester City jika pasukan Pep Guardiola itu berhasil mengalahkan MU.



Di sisi lain, Arsenal yang menjadi finalis Piala FA 2017 tertahan di peringkat tujuh dengan 57 poin.



Hasil selengkapnya:

Bournemouth 4 - 0 Middlesbrough

Hull City 2 - 0 Watford

Swansea City 2 - 0 Stoke City

West Ham United 0 - 0 Everton

Burnley 0 - 2 Manchester United

Liverpool 1 - 2 Crystal Palace.



Jadwal berikutnya:

26 April 2017

01:45 Chelsea vs Southampton

27 April 2017

01:45 Arsenal vs Leicester City

01:45 Middlesbrough vs Sunderland

02:00 Crystal Palace vs Tottenham Hotspur

April 28

02:00 Manchester City vs Manchester United



Klasemen





GUARDIAN | NS