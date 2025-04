Hasil Liga Inggris dan Klasemen: MU Kokoh, Arsenal Goyah

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United ( MU ) melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan kedua di Liga Inggris, Sabtu malam, 19 Agustus 2017. Mereka kembali menang 4-0, kali ini dalam lawatan ke markas Swansea City, berkat gol-gol yang dicetak Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba dan Anthony Martial.



Kemenangan itu membuat MU menduduki puncak klasemen dengan raihan enam poin, mencetak delapan gol dan belum kebobolan satu gol pun.



Selain MU enam tim lain juga meraih kemenangan dalam laga pekan kedua yang berlangsung hingga Ahad dini hari WIB.



Watford berhasil menang 2-0 atas Bournemouth berkat gol Richarlison dan Etienne Capoue, sementara Shinji Okazaki dan Harry Maguire mencetak dua gol kemenangan Leicester City atas Brighton & Hove Albion.



Di Turf Moor, Hal Robson-Kanu menjadi pencetak gol kemenangan West Bromwich Albion atas Burnley, namun ia harus memasuki ruang ganti lebih awal akibat kartu merah yang diterimanya.



Liverpool akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di Liga Inggris musim ini setelah susah payah mengalahkan Crystal Palace 1-0 berbekal gol tunggal Sadio Mane.



Kemudian di St. Mary's, Southampton meraih kemenangan dramatis 3-2 atas West Ham United berkat gol Charlie Austin di pengujung laga.



Hasil menyesakkan harus diterima Arsenal, yang terjungkal 0-1 di markas Stoke City akibat gol semata wayang yang dicetak Jese Rodriguez untuk tuan rumah dalam laga debutnya, Minggu dini hari WIB.



Laga pekan kedua masih menyisakan tiga laga, yakni antara Huddersfield Town menjamu Newcastle United dan Tottenham Hotspur menghadapi Chelsea pada Minggu malam hingga Senin (21 Agustus) dini hari WIB, serta Manchester City melawan Everton pada Selasa (22 Agustus) dini hari WIB.



Berikut hasil rangkaian laga lanjutan pekan kedua Liga Inggris:



Hasil Sabtu (19 Agustus) malam hingga Minggu (20 Agustus) dini hari WIB:



Swansea City 0 - Manchester United 4 (Eric Bailly 45', Romelu Lukaku 80', Paul Pogba 82', Anthony Martial 84')



Bournemouth 0 - Watford 2 (Richarlison 73', Etienne Capoue 86')



Burnley 0 - West Bromwich Albion 1 (Hal Robson-Kanu 71')



Leicester City 2 - Brighton & Hove Albion 0 (Shinji Okazaki 1', Harry Maguire 54')



Liverpool 1 - Crystal Palace 0 (Sadio Mane 73')



Southampton 3 - West Ham United 2 (Manolo Gabbiadini 11', Dusan Tadic p-38', Charlie Austin 90+3'; Javier Hernandez 45', 74')



Stoke City 1 - Arsenal 0 (Jese Rodriguez 47')



Jadwal Ahad, 20 Agustus

19:30 Huddersfield Town Vs Newcastle United (beIN Sports 1)

22:00 Tottenham Hotspur Vs Chelsea (beIN Sports 1, RCTI).



Selasa , 22 Agustus

02:00 Manchester City Vs Everton (beIN Sports 1, RCTI).



Klasemen sementara Liga Inggris







ANTARA