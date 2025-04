Hasil Liga Inggris: Swansea City Berpeluang Lolos dari Degradasi

TEMPO.CO, London -Swansea menang 2-0 melawan Sunderland di pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Sabtu, 13 Mei 2017. Dua gol Swansea diciptakan Naughton di masa perpanjangan waktu babak pertama dan sundulan Fernando Llorente. Hasil ini mengantarkan Swansea berpeluang selamat dari ancaman degradasi dan unggul empat poin dari Hull City yang berada di peringkat ke-18 klasemen sementara.

Tim asuhan Paul Clement ini akan memastikan bertahan di Liga Primer Inggris jika Hull City dikalahkan Crystal Palace, Minggu malam nanti. Dari empat pertandingan terakhir, Swansea mengumpulkan 10 poin, hasil 3 kali menang dan sekali seri.

Di laga lainnya, Southampton menang 2-1 dari Middlesbrough, tim yang sudah terdegradasi dalam laga yang tidak menentukan lagi. Para pendukung The Boro marah karena timnya tidak menciptakan perpisahan manis dari Liga Primer Inggris di kandangnya di Stadion Riverside.

The Boro terdegradasi ke Liga Championship setelah Senin pekan lalu dikalahkan Chelsea. Pendukung sempat berharap pertandingan kandang terakhir ini dapat dimenangkan The Boro. Jay Rodriguez mencetak gol pertama Southampton pada menit 42 yang digandakan Nathan Redmond dalam selang 15 menit. Gol penghibur tuan rumah diciptakan Patrick Bamford di menit 72. Ini adalah gol pertama Bamford selama 2 tahun lebih bermain untuk The Boro.





SOCCERWAY | ESPN | HOTMA SIREGAR