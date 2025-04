Hasil Liga Italia dan Klasemen: Juventus Tetap Kokoh

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus makin kokoh di puncak klasemen setelah mengamankan kemenangan 4-0 atas Genoa pada lanjutan Liga Italia Seri A pekan ke-33 di Stadion Juventus, Senin dinihari WIB, 24 April 2017.



Kemenangan ini membuat Juventus unggul 11 poin di puncak klasemen dengan 83 angka. AS Roma yang belum bertanding melawan Pescara berada di peringkat kedua dengan 72 poin.



Napoli tertahan di peringkat tiga klasemen sementara akibat bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo. Napoli pun gagal merebut posisi kedua dari AS Roma karena tertinggal satu poin dengan perolehan 71 angka.



Lazio tetap di posisi empat setelah menang dengan skor meyakinkan 6-2 atas Palermo. Atalanta di posisi lima seusai menekuk Bologna 3-2.



Dua klub asal Kota Milan justru meraih hasil yang mengecewakan. AC Milan yang berada di peringkat enam kalah 1-2 dari Empoli yang duduk di papan bawah klasemen. Inter Milan di posisi ketujuh juga kandas 5-4 di tangan Fiorentina.



Liga Italia masih menyisakan lima pertandingan. Juventus merupakan kandidat juara terkuat karena selisih poin yang mencolok dengan AS Roma di posisi kedua.



Berikut hasil pertandingan pekan ke-33 Liga Italia:



Atalanta 3 - 2 Bologna

Fiorentina 5 - 4 Inter

Sassuolo 2 - 2 SSC Napoli

AC Milan 1 - 2 Empoli

ChievoVerona 1 - 3 Torino

Lazio 6 - 2 Palermo

Sampdoria 1 - 2 Crotone

Udinese 2 - 1 Cagliari

Juventus 4 - 0 Genoa



ANTARA