Hasil Liga Italia: Juventus dan Napoli Menang Meyakinkan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus mengawali Liga Italia musim 2017-2018 dengan kemenangan. Tim juara bertahan itu mengalahkan Cagliari 3-0 di Stadion Juventus, Torino, Sabtu malam WIB, 19 Agustus 2017. Gol Juventus di laga itu dicetak oleh Mario Mandzukic, Paulo Dybala, dan Gonzalo Higuain.



Kemenangan juga berhasil diraih oleh Napoli yang melakoni laga pembuka pada Minggu pagi WIB. Tim besutan Maurizio Sarri itu sukses membungkam tim promosi, Verona, dengan skor 3-1 saat melawat ke Marc'Antonio Bentegodi.



Arkadiusz Milik dan Faouzi Ghoulam menjadi pencetak gol kemenangan melengkapi sebuah gol bunuh diri dari pemain belakang Verona, Samuel Souprayen.



Laga pekan pembuka masih menyisakan delapan pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu malam hingga Senin dini hari WIB, 21 Agustus 2017. Di antaranya, tim kaya baru AC Milan, yang akan melawat ke markas Crotone.



Berikut hasil rangkaian laga pekan perdana Liga Italia dan jadwal berikunya:



Hasil Sabtu:



Juventus 3 - Cagliari 0

(Mario Mandzukic 12', Paulo Dybala 45+1', Gonzalo Higuain 66')



Verona 1 - Napoli 3

(Giampaolo Pazzini p-83'; Samuel Souprayen bd-32', Arkadiusz Milik 39', Faouzi Ghoulam 62')



Jadwal Minggu (20 Agustus) :

Atalanta vs AS Roma

Bologna vs Torino

Crotone vs AC Milan

Inter Milan vs Fiorentina

Lazio vs SPAL

Sampdoria vs Benevento

Sassuolo vs Genoa

Udinese vs Chievo.



ANTARA