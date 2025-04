Hasil Liga Italia: Menang 5-3 dari Chievo, Roma Dekati Juventus

TEMPO.CO, Roma -Dua gol masing-masing dari Stephan El Shaarawy dan Mohamed Salah serta satu gol dari Edin Dzeko memperpanjang napas AS Roma dalam perebutan gelar juara Liga Italia Serie A. AS Roma berhasil bangkit dari ketinggalan untuk menang 5-3 saat melawat ke kandang Chievo Verona, Minggu dini hari, 21 Mei 2017. Hasil ini membuat AS Roma menempel Juventus dengan selisih satu angka.

Kemenangan itu membawa tim asuhan Luciano Spalletti meraih 84 poin dari 37 laga. Namun, Juvetus masih memimpin klasemen dengan 85 poin. Juventus bisa memastikan gelar juara jika mengalahkan Crotone.



Roma harus bersusah payah untuk mengatasi perlawanan Chievo yang tampil lepas. Chievo memimpin pada menit ke-15 saat Lucas Castro melesakkan sebuah tendangan voli kuat dari dalam kotak penalti setelah meneruskan umpan Roberto Inglese. El Shaarawy menyamakan kedudukan ketika mencetak gol pada menit ke-28.



Roberto Inglese mengembalikan keunggulan tuan rumah sembilan menit kemudian memanfaatkan umpan silang Valter Birsa untuk melewati kiper Roma, Wojciech Szczesny. Tiga menit menjelang istirahat, Salah menyamakan skor 2-2.

Di babak kedua, Roma menambah gol melalui El Shaarawy, Salah, dan Edin Dzeko. Inglese memperkecil selisih gol Chievo atas Roma menjadi 3-5 dengan memanfaatkan umpan dari penyerang senior Chievo, Sergio Pellissier.



