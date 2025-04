TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid dan Villarreal sama-sama mengantongi kemenangan dengan skor tipis atas lawan-lawannya pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-30, Rabu dinihari WIB.



Atletico Madrid mengalahkan Real Sociedad 1-0 bertak gol semata wayang dicetak pemain bertahan Felipe Luis. Hasil itu memastikan Atletico kian kokoh di posisi ketiga klasemen dengan nilai 61, unggul 3 dari Sevilla. Atletico masih tertinggal 7 dan 5 angka dari Real Madrid dan Barcelona yang ada di atasnya.



Adapun Villarreal mengamankan poin penuh hasil kemenangan 1-0 atas Real Betis berkat gol Adrian Lopez. Villarreal kini di posisi kelima dengan nilai 51, sedangkan Betis di urutan 14 dengan nilai 31.



Pada pertandingan lainnya, Athletic Bilbao yang yang duduk di posisi enam klasemen sementara berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor 2-0 lewat dua gol Aritz Aduriz.



Liga Spanyol akan kembali bergulir pada Kamis besok dengan sejumlah pertandingan seru antara lain Barcelona melawan Sevilla, Real Madrid melawan Leganes dan Deportivo menghadapi Granada.



Berikut hasil selengkapnya:

Athletic Bilbao 2 - 0 Espanyol

Atletico Madrid 1 - 0 Real Sociedad

Real Betis 0 - 1 Villarreal.



Jadwal pertandingan Kamis dinihari:

Barcelona vs Sevilla

Alaves vs Osasuna

Deportivo La Coruna vs Granada

Sporting Gijon vs Malaga

Leganes vs Real Madrid.



Jadwal pertandingan Jumat dinihari:

Eibar vs Las Palmas

Valencia vs Celta Vigo.



