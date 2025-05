Hasil Liga Spanyol: Atletico Menang, Kembali Geser Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid berhasil menundukkan Celta Vigo dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-19 Divisi Primer La Liga Spanyol yang berlangsung Senin dinihari, 11 Januari 2016, WIB.



Dua gol Atletico dikontribusi Antoine Griezmann pada menit ke-49 dan Yannick Ferreira Carrasco sepuluh menit menjelang laga usai.



Dengan kemenangan di kandang Celta Vigo, Stadion Balaidos, tersebut, Atletico mengoleksi nilai 44 sekaligus memuncaki klasemen sementara La Liga, unggul 2 angka atas Barcelona, yang sebelumnya menang dengan skor telak 4-0 atas Granada.



Meskipun memuncaki klasemen sementara, Atletico tak bisa disebut menjadi juara paruh musim, karena juara bertahan Barcelona masih menyimpan satu pertandingan, yakni melawan Sporting Gijon, yang seharusnya digelar pada pertengahan bulan lalu.



Laga tersebut ditunda karena ketika itu Barcelona harus bertarung di Piala Dunia Antarklub di Jepang, yang akhirnya dijuarai Lionel Messi dan kawan-kawan.



Hasil lengkap pertandingan pekan ke-19 La Liga:



Barcelona 4 vs Granada 0



Getafe 1 vs Real Betis 0



Sevilla 2 vs Athletic Bilbao 0



Real Madrid 5 vs Deportivo La Coruna 0



Levante 2 vs Rayo Vallecano 1



Villarreal 2 vs Sporting Gijon 0



Real Sociedad 2 vs Valencia 0



Eibar 2 vs Espanyol 1



Las Palmas 1 vs Malaga 1



Celta Vigo 0 vs Atletico Madrid 2



