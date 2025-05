Hasil Pertandingan Liga Inggris Rabu Dinihari

TEMPO.CO, Jakarta - Pertanding Liga Primer Inggris pekan ke-25 bergulir Rabu dinihari, 11 Februari 2015. Inilah hasil lengkapnya:



Arsenal 2-1 Leicester City

Liverpool 3-2 Tottenham Hotspur

Hull City 2-0 Aston Villa

Sunderland 0-2 Queens Park Rangers



Pada Kamis dinihari, 12 Februari, juga masih akan ada pertandingan berlangsung. Berikut jadwalnya:



Chelsea Vs Everton

Manchester United Vs Burnley

Stoke City Vs Manchester City

Southampton Vs West Ham United

Crystal Palace Vs Newcastle United

West Brom Vs Swansea City.



ESPN | NURDIN