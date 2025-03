Hasil Piala FA: Crystal Palace Lolos ke Semifinal setelah Hajar Fulham 3-0

TEMPO.CO , Jakarta - Crystal Palace memastikan lolos ke semifinal Piala FA setelah mengalahkan tuan rumah Fulham 3-0 di Carven Cottage, Sabtu, 29 Maret 2025. Dengan hasil ini The Eagles menjaga peluangnya mengejar trofi kejuaraan ini untuk pertama kalinya.

Sabtu, 29 Maret 2025 Fulham vs Crystal Palace (0-3)

Minggu, 30 Maret 2025

Brighton vs Nottingham Forest (00.15 WIB).

Preston vs Aston Villa (19.30 WIB).

Bournemouth vs Manchester City (22.30 WIB).