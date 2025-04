Hasil Piala FA: Man City, Tottenham, Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Lima tim Liga Primer Inggris telah menjalani pertandingan babak keempat Piala FA Sabtu malam, 28 Januari 2017, sampai Minggu dinihari WIB. Ada yang menang dan lolos ke babak 16 besar, ada yang kalah dan tersingkir dari kompetisi ini.



Liverpool dikalahkan Wolverhampton Wandereres 2-1 sehingga kandas di babak keempat Piala FA ini. Semebtara, Manchester City, Chelsea, Tottenham, dan Arsenal menikmati kemenangan.



Berikut ini hasil lengkap Piala FA Sabtu malam sampai Minggu dinihari WIB:



Liverpool vs Wolverhampton Wandereres 1-2

Crystal Palace vs Manchester City 0-3

Chelsea vs Brentford 4-0

Tottenham vs Wycombe 4-3

Southampton vs Arsenal 0-5



GADI MAKITAN