Hasil Piala FA: Newcastle United Tersingkir, Kalah 1-2 dari Brighton Usai Bertanding 120 Menit

Brighton menyusul lima tim yang sudah lebih dulu memastikan tempatnya di perempat final Piala FA, yakni Aston Villa, Crystal Palace, Preston, Bournemouth, dan Manchester City.





Rekap Hasil Putaran Kelima Piala FA

Aston Villa vs Cardiff City (2-0)

Crystal Palace vs Millwall (3-1)

Preston vs Burnley (3-0)

Bournemouth vs Wolves ((5) 1-1 (4))

Manchester City vs Plymouth Argyle (3-1)

Newcastle United vs Brighton (1-2)

Manchester United vs Fulham (Senin dinihari WIB, 3 Maret 2025)

Nottingham Forest (Selasa dinihari WIB, 4 Maret 2025)