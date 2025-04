Hasil Piala Konfederasi 2017: Portugal Tertahan, Cile Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Konfederasi 2017, yang berlangsung di Rusia, sudah memasuki hari kedua. Pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 19 Juni 2017, Portugal, yang merupakan juara Eropa, secara mengejutkan ditahan Meksiko. Sedangkan Cile mampu menang atas Kamerun.



Hasil selengkapnya



Grup A

Portugal 2-2 Meksiko

Keterangan: Gol Portugal oleh Ricardo Quaresma (35) dan Cedric Soares (86). Gol Meksiko Javier Hernandez (42) dan Hector Moreno (90).

Baca: Piala Konfederasi: Meksiko Imbangi Portugal 2-2



Grup B

Kamerun 0-2 Cile

Keterangan: Gol Cile dicetak Arturo Vidal (82) dan Eduardo Vargas (90).



Hasil sebelumnya:

Rusia 2-0 Selandia Baru



Jadwal Piala Konfederasi berikutnya:

(disiarkan langsung RTV):



Senin, 19 Juni 2017

Australia vs Jerman (Pukul 22.00 WIB)



Rabu, 21 Juni 2017

Rusia vs Portugal (Pukul 22.00 WIB)



Kamis, 22 Juni 2017

Meksiko vs Selandia Baru (Pukul 01.00 WIB)

Kamerun vs Australia (Pukul 22.00 WIB)



Jumat, 23 Juni 2017

Jerman vs Cile (Pukul 01.00 WIB)



Sabtu, 24 Juni 2017

Selandia Baru vs Portugal (Pukul 01.00 WIB)

Meksiko vs Rusia (Pukul 22.00 WIB)



Ahad, 25 Juni 2017

Cile vs Australia (Pukul 22.00 WIB)

Jerman vs Kamerun (Pukul 22.00 WIB)



FIFA | NS