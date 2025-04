TEMPO.CO, Jakarta - Babak semifinal Liga Champions akan segera bergulir pada 3 Mei mendatang. Hasil undian yang dilakukan hari ini, Jumat 21 April 2017, mempertemukan rival sekota Real Madrid kontra Atletico Madrid serta AS Monaco vs Juventus.



Berdasarkan laman UEFA, Real Madrid akan menjadi tuan rumah pada laga pertama 3 Mei mendatang. Sementara Atletico Madrid akan menjamu saudara tuanya itu pekan berikutnya, 10 Mei 2017.



Derby Madrid di Liga Champions ini akan menjadi ulangan laga final pada musim 2013-2014 dan 2015-2016. Naas bagi Atletico Madrid mampu meraih kemenangan pada dua laga final itu.



Sementara pertemuan Juventus kontra Monaco akan menjadi laga ulangan babak perempat final musim 2014-2015. Saat itu, Juventus menyingkirkan Monaco dan berhasil melaju ke final sebelum akhirnya ditekuk Barcelona di laga puncak.



Berikut hasil undiang lengkap semifinal Liga Champions:



Real Madrid vs Atletico Madrid



Laga 1: 3 Mei 2017, Santiago Bernabeu

Laga 2: 10 Mei 2017, Vicente Calderon



AS Monaco vs Juventus



Laga 1: 3 Mei 2017, Stade Louis II

Laga 2: 10 Mei 2017, Juventus Stadium



UEFA|FEBRIYAN