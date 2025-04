Hasil Undian Liga Champions: Liverpool Hadapi Hoffenheim

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak play-off Liga Champions sudah digelar di Nyon, Swiss, Jumat, 4 Agustus 2017. Klub asal Inggris, Liverpool, akan berhadapan dengan Hoffenheim dari Jerman.



Liverpool menjadi peserta yang memiliki nama paling menjulang di babak ini. Tim asuhan Juergen Klopp itu akan bersaing dengan Hoffenheim untuk merebut tiket ke laga utama lewat dua pertandingan.



Liverpool akan berlaga di kandang Hoffenheim terlebih dahulu pada 15 atau 16 Agustus. Sedangkan di leg kedua, pada 22 atau 23 Agustus, The Reds akan menjadi tuan rumah.



Klopp pernah 16 kali menghadapi klub Jerman itu, saat melatih Mainz dan Dortmund. Ia kalah lima kali, seri enam kali, dan menang 5 kali.



Selain laga Hoffenhein vs Liveprool, babak play-off Liga Champions kali ini juga akan diwarnai laga Napoli Vs Nice, Celtic Vs Astana, dan Sporting CP Vs Steaua Bucuret.



Berikut hasil undian selengkapnya:



Hoffenheim (Jerman) Vs Liverpool (Inggris)

Napoli (Italia) Vs Nice (Prancis)

Celtic (Skotlandia) Vs Astana (Kazakhstan)

Sporting CP (Portugal Vs Steaua Bucuret (Rumania)

Qarabag (Azerbaikan) Vs Kobenhavn (Denmark)

APOEL (Siprus) Vs Slavia Praha (Cek)

Olympiacos (Yunani) Vs Rijeka (Kroasia)

H. Beer-Sheva (Israel) Vs Maribor (Slovenia)

Istanbul Baakehir (Turki) Vs Sevilla (Spanyol)

Young Boys (Swiss) Vs CSKA Moskva (Rusia).



UEFA | NS