Hasil Undian Liga Champions: Real Madrid di Grup Berat, MU Enteng

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Liga Champions menempatkan juara bertahan Real Madrid tergabung di grup berat. Mereka berada di grup H bersama Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, dan APOEL.



Dalam undian di Monaco, Kamis malam, juga menjadikan Grup C sebagai grup neraka lain. Di grup ini ada juara Liga Inggris Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma, dan Qarabag dari Azerbaijan.



Finalis musim lalu, Juventus berada di grup D bersama Barcelona, tim Yunani Olympiacos. dan Sporting CP dari Portugal. Juventus pernah menyingkirkan Barcelona pada semifinal musim lalu.



Liverpool yang kembali berlaga di Liga Champions tergabung di Grup E bersama Sevilla, Spartak Moscow, dan Maribor. Adapun Manchester City di grup F bersama Napoli, Feyenoord dan Shakhtar Donetsk.



Di Grup G, AS Monaco akan ditantang raksasa Portugal FC Porto, klub Turki Besiktas dan pendatang baru dari Jerman RB Leipzig.



Manchester United berada di grup A dengan lawan yang terbilang mudah antara lain Benfica, FC Basel, dan CSKA Moscow.



Klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain, yang ambisius memenangkan gelar Liga Champions tergabung di grup B bersama Bayern Muenchen, Anderlecht dan Celtic.



Berikut hasil undian fase grup Liga Champions:



Grup A: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moscow

Grup B: Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic.

Grup C: Chelsea, Atletico, Roma, Qarabag.

Grup D: Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting CP.

Grup E: Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool, Maribor.

Grup F: Shaktar Donetsk, Man City, Napoli, Feyenoord.

Grup G: Monaco, Porto, Besiktas, Leipzig.

Grup H: Real Madrid, Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL.



Pertandingan pertama fase grup Liga Champions akan dimulai pada 12 September dan akan berakhir pada 6 Desember 2017.



