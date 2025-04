TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pengundian semifinal Liga Europa 2017, yang dilakukan di Nyon, Swiss, pada Jumat, 21 April 2017, mempertemukan Ajax Vs Lyon dan Celta Vigo Vs Manchester United. Pertandingan akan digelar pada 4 dan 11 Mei 2017.



Ajax akan lebih dulu menjamu Lyon di Amsterdam Arena pada 4 Mei. Demikian juga Celta, akan menjamu United di Stadion Balaidos. Sepekan kemudian, tim tamu akan berganti menjadi tuan rumah.



Ajax sudah empat kali menghadapi Lyon, dengan hasil 2 menang dan 2 seri. Semua pertandingan Ajax vs Lyon terjadi di Liga Champions, yakni pada 2002 dan 2011. Sedangkan bagi Celta dan United, ini adalah pertama kalinya kedua tim bertanding.



Berikut ini hasil undian semifinal Liga Europa 2017.

Ajax vs Lyon

Laga 1: 4 Mei Stadion Amsterdam Arena

Laga 2: 11 Mei Stadion Parc Olympique Lyonnais



Celta vs United

Laga 1: 4 Mei Stadion Balaidos

Laga 2: 11 Mei Stadion Old Trafford



UEFA | DON