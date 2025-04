Hasil Valencia di Pembukaan Liga Spanyol dan Jadwal Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Valencia berhasil mengawali Liga Spanyol musim 2017/2018 dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Las Palmas, yang sempat bermain dengan 10 orang, dengan skor 1-0 di Stadion Mestalla, Valencia, Spanyol, Sabtu dinihari WIB.



Kemenangan itu diraih berkat gol semata wayang Simone Zaza. Gol Zaza itu tercipta pada menit ke-22 dengan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan kiriman Carlos Soler.



Las Palmas tak berdaya membalas, terutama karena pada menit ke-33 mereka harus bermain dengan 10 orang. Salah satu pemain mereka, Alen Halilovic, menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Jose Gaya.



Pada laga lainnya, Leganes mengalahkan Aaves 1-0. Keunggulan itu tercipta berkat gol Gabriel pada menit ke-24. Tujuh menit sebelumnya, pemain Alaves Manu Garcia gagal mengeksekusi penalti.



Jadwal Liga Spanyol pekan pertama berikutnya:



Sabtu, 19 Agustus 2017

23:15 Celta Vigo Vs Real Sociedad (beIN Sports 2).



Ahad, 20 Agustus 2017

01:15 Girona Vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)

03:15 Sevilla Vs Espanyol (beIN Sports 2)

23:15 Athletic Bilbao Vs Getafe (beIN Sports 2).



Sanin, 21 Agustus 2017

01:15 Barcelona Vs Real Betis (beIN Sports 2, SCTV)

03:15 Deportivo La Coruna Vs Real Madrid (beIN Sports 2, SCTV).



Selasa, 22 Agustus 2017

01:15 Levante Vs Villarreal (beIN Sports 2)

03:00 Malaga Vs Eibar.



ANTARA