TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea mulai khawatir dengan kabar ketertarikan Real Madrid memboyong penyerang Eden Hazard musim depan. The Blues akan segera menawarkan kontrak baru dengan kenaikan gaji besar untuk memastikan Hazard tetap berada di Stamford Bridge.



Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, disebut telah memberi lampu hijau untuk menaikkan gaji Hazard pada akhir musim nanti. Klub itu akan menawari penyerang asal Belgia tersebut gaji 300 ribu pound sterling atau sekitar Rp 4,9 miliar per pekan.



Nilai itu naik setengah kali dari gaji Hazard saat ini. Dalam kontraknya saat ini, Hazard mendapat bayaran 200 ribu pound sterling atau sekitar Rp 3,3 miliar per pekan. Tak hanya itu, Chelsea juga akan menambah durasi kontrak Hazard yang habis pada 2020 menjadi 2022.



Langkah cepat dilakukan Chelsea agar pemain andalannya itu tak tergiur tawaran Madrid, yang disebut serius menginginkannya. Madrid menjadikan Hazard sebagai target untuk proyek Los Galacticos terbaru.



Dia juga diproyeksikan menggantikan Cristiano Ronaldo, yang performanya musim ini mulai menurun. Selain itu, Presiden Real Madrid Florentino Perez menjadikan Hazard sebagai alat kampanye agar bisa terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya.



Selain tertarik kepada Hazard, Real Madrid mengincar penjaga gawang Chelsea, Thibaut Courtois. Namun, soal Courtois, Chelsea tampaknya lebih tenang karena si pemain sudah menyatakan ingin bertahan di sana, bahkan ingin memperpanjang kontraknya.



THE SUN | FEBRIYAN