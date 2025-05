Hazard Puji De Bruyne Sebagai Pemain Hebat

TEMPO.CO, Jakarta - Eden Hazard memprediksi Kevin De Bruyne bakal mampu tampil gemilang membela Manchester City. The Citizens memboyong gelandang serang asal Wolfsburg itu dengan biaya transfer sebanyak 51,8 juta pound, jumlah termahal dalam jendela bursa musim panas 2015.



De Bruyne yang kini berusia 24 tahun telah melakoni perjalanan yang alot bersama Chelsea selama 2012-2014. Pemain asal Belgia itu berharap kesempatan ini bertuah positif dalam ziarah kedua di ajang Premier League, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.



Hazard berkata pada surat kabar Prancis L'Equipe, "Ia (De Bruyne) memiliki kualitas. Ia menunjukkannya bersama Wolfsburg pada musim lalu bahwa ia pemain hebat."



"Ia mampu membuktikannya (di Inggris) dan penampilannya juga berdampak positif bagi timnas (Belgia)," katanya.



De Bruyne menyumbang satu gol saat Belgia mengalahkan Bosnia-Herzegovina 3-1 di Grup B kualifikasi Euro 2016 di Brussels, Jumat, 4 September dinihari WIB.



ANTARA