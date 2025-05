TEMPO.CO, Jakarta - Antonio Conte meminta para pemain Chelsea tidak menganggap uang adalah segalanya ketika merespons rumor kepindahan Diego Costa ke Liga Super Cina.



Chelsea kini berada di puncak klasemen Liga Inggris—tujuh poin di atas Tottenham dan Liverpool—meski klub terus diguncang kontroversi mengenai masa depan striker Diego Costa yang disebut-sebut bakal hengkang dari kubu The Blues, sebagaimana dilansir dari laman NBC Sports.



Costa absen ketika Chelsea menang 3-0 atas Leicester City pada laga Sabtu pekan lalu. Pemain berpaspor Spanyol itu banyak disebut tengah berseteru dengan Conte.



Conte menegaskan bahwa Chelsea bakal terus meningkatkan kualitas penampilan dalam kompetisi Liga Inggris. "Saya beranggapan klub ini hebat. Membela Chelsea merupakan kehormatan. Atas alasan itulah saya tidak melihat bahwa mereka (Cina) beralasan untuk memburu para pemain."



The Blues selama ini telah kehilangan sejumlah pemain pilar dalam beberapa musim ke depan. Mereka yang hengkang ke Liga Cina antara lain dua pemain asal Brasil, yakni Oscar dan Ramires, serta John Obi Mikel.



Oscar hengkang dari Chelsea pada bulan ini ke Shanghai SIPG dengan jumlah bayaran US$ 72 juta.



ANTARA