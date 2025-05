Herrera: Rooney Tetap Punya Pengaruh Besar di MU

TEMPO.CO, Jakarta - Ander Herrera menandaskan bahwa Wayne Rooney tetap punya pengaruh besar di Manchester United kendati belakangan muncul banyak rumor akan masa depannya di Old Trafford.



Rooney (31 tahun) tinggal dua gol lagi di belakang Sir Bobby Charlton sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa MU. Namun belakang dia tidak dimainkan sebagai pemain inti oleh Jose Mourinho akibat penampilan kurang meyakinkan dalam 12 bulan terakhir.



Dalam wawancara dengan The Guardian dan Daily Mail, Herrera menjelaskan alasan mengapa Rooney masih menjadi pemain yang vital di Old Trafford.



"Wayne telah bermain pada level tertinggi sejak umur 16 tahun. Saya sendiri baru mencapai divisi utama pada usia 20 tahun, dia empat tahun lebih dulu dari saya. Semua itu masuk akal. Minggu, Rabu, Minggu, Rabu, tim nasional, Euro, Piala Dunia, bertanding, menang, lagi dan lagi," kata Herrera.



"Lima belas tahun di klub terbesar di Inggris punya dampak: orang mesti mengakui itu. Dan dia tidak pernah terputus, bahkan ketika dia tidak bermain. Dia di sana, berbicara soal bagaimana kami bisa meningkat," kata pemain asal Spanyol ini.



