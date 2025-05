TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu legenda Liverpool, Ian Rush, percaya masa depan skuad berjuluk The Reds itu cerah di bawah arahan pelatih berkebangsaan Jerman, Juergen Klopp.



Hanya dalam beberapa bulan, Klopp telah mengubah gaya permainan serta menunjukkan berbagai perbaikan dan peningkatan performa Liverpool. Bahkan Klopp telah membawa Liverpool ke final Piala Liga Inggris (Capital One Cup), meskipun akhirnya kalah adu penalti oleh Manchester City.



Berbagai perubahan dan prestasi itu diyakini Rush sebagai tanda masa depan The Reds yang cerah ada di tangan Klopp. Rush juga percaya Klopp adalah orang yang tepat yang bisa bertanggung jawab untuk mengantarkan Liverpool ke era kesuksesan baru.



"Memang sedikit kecewa karena kita gagal membawa pulang Piala Liga. Namun, untuk memenangi sebuah gelar, kadang-kadang kita memang perlu sedikit keberuntungan, dan kita tidak memilikinya saat final itu,” kata Rush, seperti dilansir website resmi klub Merseyside tersebut.



Tapi, menurut mantan striker tim nasional Wales dengan 73 cap dan 28 gol itu, ada tanda-tanda yang bagus dari penampilan di final itu. Dan saatnya akan tiba ketika Klopp merakit ulang skuad tersebut. “Bukan hanya tim, tapi skuad yang mampu bersaing dengan tim terbaik lain, karena memang itulah yang harus dilakukan Liverpool.”



Rush, yang kini berusia 54 tahun, menambahkan, "Saya pikir Klopp akan mulai menyadari harapan fan Liverpool. Namun dia juga tahu fan selalu ada di sisinya ketika dia menunjukkan antusiasme dan emosi di tepi lapangan.”



Ian James Rush, begitu nama lengkapnya, bermain dalam dua periode untuk Liverpool. Pada 1980-1986 dia bermain dalam 182 pertandingan dengan mencetak 109 gol. Periode kedua, 1986-1996, dia bermain dalam 287 pertandingan dan mencetak 120 gol.



