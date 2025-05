Ibra, Tua-tua Tetap Jumawa

TEMPO.CO, Jakarta - Zlatan Ibrahimovic baru dua pekan menjadi pemain Manchester United. Namun pemain bertubuh jangkung asal Swedia ini sudah membuat sensasi.



Ibra, begitu Ibrahimovic disapa, sesumbar menyebut dirinya siap menjadi dewa di Manchester. "Saya tidak akan menjadi raja, tapi jadi dewa di Manchester," kata Ibra seperti dikutip dari media Swedia, Afttonbladet, kemarin.



Kalimat Ibrahimovic tersebut merupakan jawaban atas pernyataan Eric Cantona, legenda Manchester United yang pernah membela The Red Devils --julukan United--pada musim 1992-1997.



Cantona sebelumnya mempersilahkan Ibrahimovic untuk mengenakan nomor punggung 7 yang pernah dikenakannya selama membela Manchester United. Ini adalah nomor punggung paling keramat di United.



Namun Cantona melarang Ibrahimovic memakai gelar raja, sebab hanya ada satu raja di Manchester United, yakni dirinya. "Tapi Ibrahimovic boleh saja memakai gelar pangeran jika dia mau," kata Cantona.



Meski begitu, Cantona tetap memuji keputusan Ibrahimovic untuk bergabung dengan Manchester United. "Ini akan menjadi keputusan terbaik yang mungkin pernah kamu buat," Cantona melanjutkan.



Ibrahimovic memang telah memutuskan untuk bergabung dengan skuad binaan pelatih Jose Mourinho. Ia bahkan telah meneken kontrak berdurasi satu tahun pada awal Juli lalu.



Padahal usianya sudah 34 tahun, sudah lumayan uzur untuk ukuran pemain sepak bola. Tak mengherankan jika kemudian banyak pihak mempertanyakan keputusan Mourinho mendatangkannya.



Apalagi, saat ini Manchester United tak memiliki pemain depan yang benar-benar matang. Mereka hanya punya Anthony Martial, Marcus Rashford, dan James Willson. Tak seorang pun dari tiga pemain ini berusia di atas 21 tahun.



Adapun Wayne Rooney tak bisa lagi disebut sebagai striker murni. Sebab ia lebih sering bermain sedikit ke belakang, tepatnya sebagai gelandang serang atau penyerang lapis kedua.



Sehingga praktis ujung tombak Manchester United hanya akan bergantung pada Ibrahimovic. Ini, tentu saja, keputusan yang sangat berani. Sebab nafas Ibrahimovic tentu tak sepanjang pemain muda.



Belum lagi resiko cedera yang mungkin dihadapi Ibra. Sehingga spekulasi mendatangkan Ibrahimovic terbilang beresiko tinggi. Namun Mourinho tak cemas. Sebab ia pernah melakukannya.



Pada musim panas 2014, Mourinho secara mengejutkan merekrut Didier Drogba untuk memperkuat tim yang saat itu dilatihnya, yakni Chelsea. Padahal, usia Drogba saat itu sudah 36 tahun. Sudah kelewat renta.



Namun kehadiran Drogba di ruang ganti ternyata mampu mendongrak kepercayaan diri tim. Maklum, Drogba adalah legenda Chelsea. Ia pernah membawa The Blues meraih trofi Liga Primer pada musim 2004/2005, 2005/2006, dan 2009/2010.



Tak mengherankan Drogba kembali membawa Chelsea menjuarai Liga Primer 2014/2015. Padahal, sepanjang musim itu, Drogba hanya lima kali bermain secara full time. Kehadirannya memang lebih berfungsi sebagai penyuntik semangat.



Namun Mourinho sepertinya tidak akan meminta Ibrahimovic memainkan peran yang sama seperti Drogba. Sebab Ibra terlalu berharga untuk sekedar dijadikan cheerleader alias pemberi semangat tim.



Sebaliknya, Ibrahimovic akan diduetkan dengan pemain muda, bisa Anthony Martial ataupun Marcus Rashford. "Kombinasi pemain berusia 34 tahun dengan pemain di bawah 20 tahun pasti akan menarik," kata Mou.



Pelatih asal Portugal ini tak mencemaskan performa Ibra karena ia tahu pemain Swedia itu memiliki tenaga seperti kuda. Lihat saja rapornya di Paris Saint Germain musim lalu. Paris adalah klub Ibrahimovic sebelum hijrah ke Manchester United.



Di Ligue 1, kompetisi teratas di Prancis, Ibrahimovic mencetak 38 gol dalam 31 pertandingan. Catatan ini membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak di Prancis musim itu.



Bahkan, pada musim yang sama, Ibrahimovic secara total mencetak 50 gol dalam 51 pertandingan di semua ajang kompetisi. Hanya dua pemain yang mampu mencetak 50 gol dalam satu musim, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.



Tak hanya itu, dari 32 kali penampilannya di Ligue 1, Ibrahimovic mencatatkan jam terbang sebanyak 2,553 menit. Jika dirata-rata, Ibra bermain selama 90 menit dalam 28 pertandingan!



Di Paris Saint Germain, hanya dua pemain yang bisa mengalahkan catatan ini, yakni Thiago Silva (2,623 menit) dan Kevin Trapp (3,105 menit). Sehingga salah besar jika ada yang menganggap Ibrahimovic sudah loyo. Namun, untuk bisa menjadi dewa di Old Tarfford, ia tentu masih harus bekerja sangat keras.



