Penyerang Zlatan Ibrahimovic dikabarkan belum mau memastikan masa depannya di Manchester United karena masuknya sejumlah tawaran dari klub lain. Kubu Setan Merah pun mulai pesimistis akan bisa mempertahankan penyerang andalannya itu dan mulai melirik penyerang Everton, Romelu Lukaku, sebagai alternatif penggantinya.



Agen Ibra, Mino Raiola, menyatakan pihaknya telah mendapatkan sejumlah tawaran selain dari Manchester United. Dia mengatakan peluang Ibra bertahan memang masih ada tapi tak tertutup kemungkinan dia akan hengkang dari Old Trafford.



"Ada kemungkinan dia akan bertahan, tapi mungkin juga tidak. Kami telah berbicara banyak, Ibra mendapatkan banyak tawaran dan ide yang harus kami evaluasi," ujarnya.



Ucapan Raiola itu dianggap sebagai cara dia menaikkan nilai jual Ibrahimovic kepada United. Apalagi penyerang berusia 35 tahun itu masih diragukan akan tampil seperti musim lalu di usianya yang tak lagi muda plus cedera yang saat ini dia alami.



Ibrahimovic yang masih dalam masa pemulihan cedera diharapkan bisa kembali bermain fit pada November mendatang. Artinya, jika pun dia bertahan, United akan kehilangan penyerang asal Swedia itu dalam beberapa pertandingan awal musim depan.



Faktor itu membuat United tak mau terlalu memaksakan kontrak baru kepada Ibrahimovic. Mereka disebut mulai mengalihkan perhatiannya untuk memboyong penyerang Everton, Romelu Lukaku, selain tentu saja mewujudkan transfer Antoine Griezmann dari Atletico Madrid.



