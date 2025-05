TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC) mengikat kontrak 26 pemainnya yang akan disertakan pada turnamen Piala Jenderal Sudirman. Semua pemain, termasuk trio asingnya, terikat kontrak selama tiga bulan. Semua pemain yang sudah terikat itu didaftarkan ke Mahaka Sports, selaku operator resmi turnamen.



Presiden PBFC, Nabil Husein Said Amin, mengatakan manajemen sudah mempertimbangkan adanya kontrak pemain ini, di antaranya agar lebih profesional dalam menghargai jerih payah pemain di lapangan hijau.



"Ya, pemain kami kontrak durasi November-Januari 2016. Setidaknya dengan adanya kontrak meski hanya sebatas turnamen per turnamen, pemain merasa terjamin, dan klub juga tidak cemas bakal ditinggal pemainnya," kata Nabil Husein, Rabu, 11 November 2015.



Diterangkan Nabil, tak cuma pemain, pelatih dan ofisial yang bergabung dengan tim berjuluk Pesut Etam di Piala Jenderal Sudirman semua ada kontraknya, secara administratif semuanya sudah lengkap.



Pada turnamen kali ini, jawara Divisi Utama 2014 itu berada di grup C bersama tuan rumah Surabaya United, Persela Lamongan, PS TNI, dan kampiun Piala Presiden, Persib Bandung. Selain bermaterikan skuad terbaik perpaduan pemain senior dan junior sarat pengalaman, PBFC juga mendaftarkan empat pemain U-21 sebagai syarat peserta sesuai aturan Mahaka selaku operator turnamen.



Saat ini PBFC diperkuat trio pemain asing, yakni Herman Dzumafo Epandi, Srdjan Lopicic, dan Goran Gancev sebagai palang pintu pertahanan.



FIRMAN HIDAYAT