Incar Conte Sebagai Pelatih, Chelsea Siapkan Rp 3,3 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, dikabarkan mengiming-imingi Antonio Conte dengan dana sebesar 180 juta pound sterling atau sekitar Rp 3,3 triliun untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas nanti. Conte digadang-gadang sebagai pelatih baru Chelsea menggantikan pelatih sementara Guus Hiddink.



Laman The Sun mengatakan bahwa dana 180 juta poundsterling itu akan digunakan Chelsea untuk memboyong empat pemain bintang. Direktur Teknis Chelsea, Michael Emenalo, dikabarkan sedang berada di Italia untuk mengamati sejumlah pemain. Dia juga terlihat menonton pertandingan Juventus kontra Bayern Munchen untuk melihat performa mantan anak asuh Conte, Arturo Vidal.



Vidal dianggap sebagai kartu as untuk memboyong Conte. Pemain asal Cili itu memutuskan pindah ke Bayern Munchen musim lalu setelah Massimiliano Allegri menggantikan Conte diawal musim.



Selain Vidal, Chelsea diyakini tetap akan memburu bek Everton, John Stones. Stones diproyeksikan menjadi pengganti John Terry yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Pada bursa transfer tengah tahun lalu, Everton menolak tawaran 40 juta poundsterling dari Chelsea.



Kabar lain menyebutkan bahwa Conte menginginkan gelandang AS Roma berdarah Indonesia, Radja Nainggolan, jika dirinya bergabung dengan klub London Biru itu usai Piala Eropa Juli mendatang.



Satu pemain lainnya masih belum dapat dipastikan. Namun Chelsea tampaknya akan membeli seorang penyerang setelah Eden Hazard dikabarkan siap hengkang dari Stamford Bridge. Dua tim besar Eropa, Paris Saint-Germaine dan Real Madrid kerap dihubungkan dengan pemain lincah asal Belgia itu.



Conte saat ini masih menjadi pelatih tim nasional Italia. Namun kontraknya akan berakhir usai Piala Eropa. Dia dikabarkan telah mengikat kesepakatan awal untuk menduduki kursi Manajer Chelsea.



Selain Conte, nama pelatih tim nasional Cili, Jorge Sampaoli dan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, juga masuk dalam daftar incaran Chelsea. Sebelumnya, Chelsea ngebet membawa Pep Guardiola ke London, namum mereka kalah cepat dari Manchester City.



