Incar Neymar, Real Madrid Bersedia Bayar Rp 2,7 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Harian Spanyol AS menulis, Real Madrid sedang menyiapkan tawaran besar untuk membeli Neymar dari Barcelona. Mereka dikabarkan bersedia membayar hingga 190 juta euro, atau Rp 2,7 triliun untuk membawa Neymar ke Santiago Bernabeu.



Penampilan Neymar di Barcelona sedang luar biasa. Dia mencetak 16 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Neymar pun menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona, yang kini ada di puncak klasemen La Liga.



Real Madrid sebenarnya sudah mengincar Neymar sejak lama. Pada 2013, saat Neymar akan pindah dari Santos ke Barcelona, Madrid juga sudah berusaha mendapatkannya.



Menurut AS, ada informasi yang beredar bahwa Madrid bersedia meningkatkan gaji Neymar secara signifikan. Sedangkan Barcelona diisukan bersedia menawarkan gaji kepada Neymar sebesar 15 juta euro (Rp 219 miliar) per tahun.



Harian lain, Sport, menulis, Nyemar masih ingin tinggal di Barcelona. Mereka merujuk pada pernyataan Neymar dua hari lalu. (Baca: Nilai pasar Neymar saat ini)



"Saya masih punya beberapa tahun lagi dalam kontrak," kata Neymar seusai Barcelona mengalahkan Real Sociedad 4-0, Sabtu malam, waktu Indonesia barat. "Saya tahu ayah saya menyinggung masa depan saya. Kami sedang berbicara untuk memperpanjang kontrak, karena itu yang ingin saya lakukan."



