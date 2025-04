Indonesia Vs Malaysia, Dubes RI Sediakan 3.000 Tiket Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana menyediakan 3.000 tiket gratis untuk pertandingan semifinal Indonesia vs Malaysia di Stadion Shah Alam, Sabtu malam, 26 Agustus 2017.



"Kami berhasil membeli 3.000 tiket. Yang kami belikan tidak hanya tiket tetapi juga alat-alat seperti bendera merah putih baik yang kecil maupun besar. Tiket itu diberikan ke asosiasi suporter kemudian asosiasi masyarakat Indonesia," kata Rusdi di KBRI Kuala Lumpur, Jumat.



Rusdi mengatakan tiket tersebut akan diupayakan didistribusikan sebaik-baiknya pada Sabtu pagi. "Nanti yang datang pimpinannya saja. Misalnya saja, asosiasi suporter Indonesia minta 500 tiket. Nanti pimpinannya yang membagikan," katanya.



Rusdi Kirana mengatakan untuk transportasi menuju stadion pihaknya melihat tidak ada kesulitan sehingga penonton bisa datang sendiri.



"Secara pribadi dan sebagai duta besar saya merasa bangga Indonesia masuk semifinal tetapi yang utama pertandingan tersebut berlangsung sportif dan tidak terpancing dengan provokasi. Bisa menjaga martabat bangsa," kata dia. "Saya mengharapkan mereka menang tetapi yang utama bisa bertanding dengan sportif dan tidak terprovokasi."



Rusdi mengatakan sebanyak 3.000 tiket tersebut dibeli dalam satu kelompok supaya terlihat kemeriahannya dan untuk menjaga supaya tidak bermasalah.



Tentang pengamanan, dia mengatakan sebelum semifinal pihaknya sudah rapat dengan pihak keamanan karena ada indikasi pemain Indonesia akan bertemu final dengan Malaysia sehingga pihaknya sudah merapatkan.



"Kami sudah mengundang kepolisian Malaysia, suporter Malaysia dan Indonesia agar pertandingan berjalan dengan baik. Itu sudah dilakukan karena kita ada indikasi mau masuk final," katanya.



Dia mengharapkan tidak terjadi bentrokan karena pertandingan ini merupakan pertandingan persahabatan. Tentang pembelian tiket tersebut, dia mengatakan membeli dengan uang pribadi karena KBRI Kuala Lumpur tidak ada anggaran.



Menurut informasi harga tiket semi final sepak bola untuk SEA Games dipatok RM 21,20 per lembar atau Rp 65.600.



Rusdi menjagokan timnas di laga Indonesia vs Malaysia nanti. Dia mengatakan kemungkinan 1-0 untuk Indonesia.



