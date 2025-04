TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain timnas Indonesia, Widodo Cahyono Putro, optimistis skuad asuhan Luis Milla bisa meraih hasil terbaik dalam laga Indonesia vs Malaysia pada semifinal SEA Games 2017, Sabtu malam nanti, 26 Agustus 2017.



Menurut Widodo, sejauh ini hasil timnas Indonesia U-22 memuaskan. "Kalau per individu sikap dan mental pemain harus dijaga. Di lapangan bukan kuat dalam arti jago berantem, bertarung," katanya di Kuta, Sabtu, 26 Agustus 2017.



Pada pertandingan SEA Games 2017, para penggawa tim nasional sepak bola Indonesia sempat terpancing dan menjadi emosional. Saat tim Indonesia menghadapi Timor Leste dan Kamboja. Widodo berharap Evan Dimas cs bisa menjaga ketenangan saat menghadapi tim Malaysia.



"Kalau emosional dibawa ke lapangan taktikal akan hilang. Yang harus ditonjolkan itu jago dalam taktikal mengalahkan lawan, bukan dengan emosional," ujar pelatih Bali United ini.



Menurut dia, Luis Milla pasti mampu meracik strategi untuk mengisi kekosongan tiga pemain yang absen karena akumulasi kartu kuning, yaitu Hansamu Yama, Marinus Wanewar, dan Hargianto. "Luis Milla hampir tidak ketergantungan satu pemain, dari beberapa pertandingan sering rotasi pemain. Pasti Luis Milla lebih tahu," tutur Widodo.



Widodo memperkuat timnas Indonesia pada 1991-1999. Ia termasuk salah satu penggawa lini depan yang dikenang karena tendangan saltonya yang berhasil menjebol gawang tim Kuwait saat Piala Asia AFC 1996.



Widodo enggan banyak komentar menyoroti lini depan timnas U-22 saat ini. "Kalau saya menyoroti yang terpenting apa, jumlah gol atau kemenangan? Kalau turnamen ini ya kemenangan, meskipun enggak tajam, tapi kontribusi assist (bagus) enggak masalah," katanya.



Namun, bagi Widodo yang terpenting, ia perhatikan, adalah para pemain muda di timnas sudah dinilai bagus untuk masa depan mereka di tingkat senior. Tapi, ia berkali-kali menegaskan agar pemain tidak mudah terpancing emosi.



Widodo berpesan, walaupun situasi memanas antara Indonesia dan Malaysia dalam SEA Games ini, tidak lantas memicu emosi berlebihan para penggawa skuad berjulukan Garuda Muda. "Di sepak bola itu jangan (terpengaruh emosi)," ujarnya.



Laga Indonesia vs Malaysia akan berlangsung pukul 19.45 WIB, yang disiarkan SCTV dan TVRI.



BRAM SETIAWAN