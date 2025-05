TEMPO.CO, Jakarta - Louis van Gaal sempat disorot banyak pihak menyusul tumpulnya Manchester United dalam sejumlah laga terakhir. Di tengah sorotan itu, Daily Star menurunkan tulisan tentang sejumlah kelebihan yang diberikan pelatih asal Belanda ini untuk United. Inilah poin-poinnya.



1. Pertahanan solid

Meski tumpul di mulut gawang lawan, musim ini Manchester United menjelma menjadi tim dengan pertahanan yang solid. Si Setan Merah kini sudah melewati 554 menit tanpa kebobolan di berbagai kompetisi. Ini catatan terbaik mereka sejak 2008.



2. Menjadikan Old Trafford sebagai benteng kokoh

Dalam beberapa tahun terakhir, keangkeran Old Trafford jauh berkurang. Namun, di bawah arahan Van Gaal, tempat itu mulai kembali menjadi benteng menakutkan bagi lawan. United kini tak terkalahkan dalam enam pertandingan liga di kandang sendiri.



3. Menanjaknya Chris Smalling

Van Gaal sudah dua kali salah menyebut pemain ini dengan Michael. Tapi, soal memberi kepercayaan, pelatih Belanda itu tak salah. Bek 25 tahun ini jadi salah satu kunci solidnya pertahanan United musim ini. Ia juga ada kemungkinan akan menjadi pilihan utama Inggris untuk Euro 2016.



4. Kesempatan luas bagi pemain muda

Van Gaal memberi banyak kesempatan kepada para pemain muda selama bertugas di Old Trafford. Para pemain muda yang muncul di bawah arahannya antara lain Paddy McNair, Jesse Lingard, dan Tyler Blackett.



5. United kembali jadi tim elite di Eropa

Menyusul pensiunnya Sir Alex Ferguson, aura Manchester United sempat melorot, bahkan gagal lolos ke Liga Champions. Kini, di bawah arahan Van Gaal, tim ini kembali berlaga di kancah bergengsi Eropa itu.

6. Peluang menjadi juara

Manchester United kini bersaing di papan atas dan berpeluang menjadi juara. Dalam klasemen, United kini berada di posisi empat besar dan hanya kalah dua kali dari 12 laga. Selisih poin dengan Manchester City, yang memuncaki klasemen, pun hanya dua.



7. Melakukan apa yang dia mau alias punya pendirian

Ketika banyak dikritik soal penempatan Anthony Martial dan Wayne Rooney, Van Gaal menunjukkan keteguhan hatinya dengan tetap menurunkan kedua pemain itu sesuai dengan keinginannya.



8. Tidak gampang sakit hati

Hal itu terlihat dalam cara dia memperlakukan David de Gea. Saat De Gea hendak bergabung dengan Real Madrid, Van Gaal tak menghalanginya. Tapi, ketika kiper itu gagal pergi, Van Gaal tetap mempercayainya. Bahkan United memberinya kontrak baru.



9. Berani dalam belanja

Di bawah Van Gaal, Manchester United menghabiskan hampir 170 juta pound sterling buat belanja pemain, termasuk membeli Anthony Martial, yang relatif tak terkenal. Penyerang asal Prancis itu terbukti jadi salah satu transfer yang sukses.



10. Fondasi kuat buat penggantinya

Van Gaal sudah menyatakan akan pensiun pada 2017, seperti janji dia kepada istrinya. Ia jelas telah berhasil memberi fondasi kuat buat calon manajer berikutnya, termasuk Josep Guardiola.



DAILY STAR | NURDIN