Ini Alasan BOPI Tak Verifikasi Peserta Piala Kemerdekaan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Heru Nugroho mengatakan lembaganya tak akan memverifikasi klub yang akan mengikuti turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan. Hal itu lantaran Piala Kemerdekaan masuk dalam single event tournament.



"Kalau event yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Tim Transisi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu sebuah kompetisi, kami akan melakukan verifikasi hingga klub," tuturnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 15 Juli 2015.



Menurut Heru, diselenggarakannya Piala Kemerdekaan hanya untuk mengisi kekosongan turnamen dan kompetisi sepak bola lantaran adanya kisruh antara PSSI dan Kemenpora. Karena itu, dia menganggap tak ada yang spesial dalam turnamen yang akan dihelat pada awal Agustus mendatang.



Karena Piala Kemerdekaan masuk dalam kategori single event tournament, kata dia, BOPI akan langsung memverifikasi operator yang akan menjalankan turnamen tersebut. Sedangkan untuk verifikasi klub, ia menambahkan, akan dilakukan oleh Kementerian dan Tim Transisi PSSI.



"Setelah operator ditunjuk oleh Kemenpora dan Tim Transisi PSSI lulus verifikasi, kami akan segera mengeluarkan surat rekomendasi," kata Heru.



Kementerian serta Tim Transisi PSSI akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan mulai 1 Agustus mendatang. Saat ini sudah ada 27 klub yang menyatakan ingin mengikuti turnamen tersebut.



Piala Kemerdekaan akan menggunakan format home tournament, dengan ketentuan setiap peserta akan mendapatkan match fee sebesar Rp 50 juta per pertandingan. Match fee tersebut bakal bertambah apabila klub mampu lolos ke babak delapan besar, yakni Rp 75 juta per pertandingan dan semifinal sebesar Rp 100 juta per pertandingan.



Tim yang menjadi juara akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 500 juta. Sedangkan juara dua mendapatkan uang senilai Rp 300 juta.



GANGSAR PARIKESIT