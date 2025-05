Ini Alasan Chelsea Terpuruk di Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Liga Premier, Chelsea, sedang terpuruk. Mereka

kini terdampar di peringkat ke-13 klasemen dengan hanya mengantongi

empat poin dari empat pertandingan. Cukup memalukan. "Sungguh sangat sulit bermain sambil menyandang gelar juara. Karena semua tim kini ingin menjegal kami, mereka mau membunuh kami," kata pemain sayap Chelsea, Eden Hazard, seperti dikutip dari ESPNFC, kemarin.



Chelsea sudah memainkan empat pertandingan pertama mereka di Liga Premier. Dari empat laga tersebut, klub berjuluk The Blues ini menelan dua kali kekalahan, sekali imbang, dan sekali kalah.



Sangat buruk. Apalagi, dua kekalahan tersebut sangat menyesakkan: ditekuk 0-3 oleh Manchester City dan dikalahkan Crystal Palace 1-2 di depan publik mereka sendiri di Stamford Bridge, 29 Agustus lalu.



Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada musim lalu, hasil ini bak langit dan bumi. Sebab, musim lalu Chelesa menyapu bersih empat laga mereka dengan kemenangan!



Apa yang salah dengan Chelsea musim ini? Dari segi pemain, klub yang dilatih Jose Mourinho ini tak banyak perubahan dengan musim lalu. Pada bursa transer musim panas ini, Mourinho hanya mendatangkan Radamel Falcao dari AS Monaco, Pedro Rodrigues dari Barcelona dan Asmir Begovic dari Stoke City. Selebihnya hanya pemain-pemain muda.



Sehingga, bisa dibilang, komposisi Chelsea musim ini tak berbeda jauh dari musim lalu. Mou, begitu Mourinho disapa, masih mengandalkan Eden Hazard, Cesc Fabregas, Oscar, dan Diego Costa.



Dari segi strategi dan taktik pun nyaris tak berbeda. Mereka masih memainkan formasi 4-2-3-1. Meski, tentu saja, pemainan sayap kini menjadi lebih agresif dengan hadirnya Pedro. Namun keberadaan Pedro pun belum terlalu signifikan. Sebab, ia baru

resmi menjadi pemain Chelsea pada 20 Agustus. Sementara performa

Chelsea sudah anjlok sejak awal --Pedro melewatkan dua laga pertama klub barunya.



Sehingga melorotnya Chelsea kemungkinan besar bukan karena perubahan komposisi pemain dan permainan. Namun, seperti tebakan Hazard, boleh jadi karena beban juara.



Chelsea menjuarai Liga Premier musim lalu dengan selisih poin yang cukup jauh dari Manchester City di peringkat kedua, yakni 8 poin. Namun mereka mengawali musim ini dengan kekalahan.



Pada awal Agustus lalu, sepekan sebelum kick off Liga Premier, Chelsea ditekuk Arsenal 0-1 dalam ajang Community Shield --ajang yang mempertemukan Juara Liga Premier dengan Juara Piala FA.



Kekelahan ini cukup membuat Chelsea terguncang. Sebab, ini pertama kalinya mereka kalah dari Arsenal dalam 13 pertemuan terakhir. Pertanda buruk untuk musim baru mereka.



Apalagi mereka juga gagal meraih kemenangan dalam dua laga berikutnya di Liga Premier: ditahan imbang 2-2 oleh Swansea City dan dicukur 0-3 oleh Manchester City.



Mental dan kepercayaan diri para pemain pun langsung melorot. Semua semakin lengkap dengan dikartu merahnya kiper andalan mereka, Thibaout Courtois, dan kapten John Terry dalam tiga laga pertama.



Kondisi semakin runyam ketika Jose Mourinho bertengkar dengan kepala tim medisnya, dokter Eva Carneiro, saat Chelsea menghadapi Swansea City di laga kick off.



Mourinho kemudian membekukan status Eva sebagai kepala tim medis. Sampai saat ini, kedua orang itu masih berseteru. Kondisi ini, tentu saja, mengganggu psikologi tim.



Eden Hazard tak mengomentari kondisi timnya yang sedang panas ini. Pemain asal Belgia ini hanya ingin mereka kembali bermain seperti musim lalu. "Kami menjalani musim yang sangat fantastis musim lalu. Jika kami bisa mengulanginya musim ini, saya pikir ini akan menjadi lebih fantastis lagi," kata Hazard.



Namun, dengan semua persoalan ini, tak akan mudah bagi Chelsea untuk bangkit. Sebab lawan mereka bukan hanya tim-tim Liga Premier, namun juga kutukan juara bertahan.



Sejak musim 2008/2009, tak pernah lagi ada tim yang menjuarai Liga Premier dalam dua musim berturut-turut.



Namun Chelsea bisa mulai menghentikan kutukan tersebut saat bertandang ke Goodison Park, markas Everton, Sabtu nanti. Ini akan jadi laga penentu bagi The Blues untuk bangkit atau terus terpuruk.



ESPN FC | SKY SPORTS | THE GUARDIAN | DWI AGUSTIAR