TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Arsenal, Mesut Ozil, masih belum mau menandatangani kontrak barunya hingga saat ini. Dia sempat menyatakan bahwa dirinya ingin menunggu kepastian nasib Manajer Arsene Wenger musim depan yang juga belum jelas.



Kesetiaan Ozil kepada Wenger ternyata bukannya tanpa alasan. Ozil mengaku berhutang budi kepada Wenger yang telah menyelamatkan karirnya.



Hutang budi itu terjadi saat kepindahannya dari Real Madrid ke Arsenal pada 2013 lalu. Saat itu, Ozil mengaku masa depannya di Real Madrid sangat suram.



Penyebabnya adalah karena Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menyatakan dia akan dikeluarkan dari tim. Ancaman itu muncul setelah pembicaraan kontrak baru Ozil dengan Real Madrid mentok.



"Saya diancam dengan kursi di bangku penonton. Secara tiba-tiba saya harus bertindak. Demi karir saya. Tak mungkin saya bertahan di sana lagi, terutama ketika keputusan itu diambil bukan berdasarkan kriteria penampilan," ujar seperti dikutip Daily Mail dari biografi terbaru Ozil yang berjudul, "The Magic of the Game".



Merasa karirnya terancam, Ozil mengaku memberanikan diri untuk menelepon langsung Wenger. Dia meminta Wenger untuk menariknya dari Real Madrid ke Arsenal.



"Itu tak mudah awalnya untuk menelepon nomor yang telah ada di telepon genggam saya sejak 2010," ujarnya.



"Tuan Wenger, saya berjanji untuk mengontak anda jika ada kemungkinan saya mencari klub lain. Sekarang kemungkinan itu tiba," cerita Ozil soal hubungan telepon dengan Wenger itu.



Ozil mengaku itu adalah keputusan terberat dalam karirnya. Pemain berkewarganegaraan Jerman namun berdarah Turki itu mengatakan bahwa saat itu dia masih berhasrat menjadi pemain Real Madrid. Dia ingin merengkuh semua gelar bergengsi bersama Madrid dan menjadi pemain kelas dunia. Namun dia tak mau jika itu berarti dia hanya sebagai pemain cadangan.



Soal Wenger, Ozil mengaku sangat menghormatinya. Menurut dia, Wenger adalah sosok pria yang sangat bijak dan menunjukan bahwa dia sangat dibutuhkan di Arsenal.



"Wenger telah mengawasi saya secara intensif selama 3 tahun dan telah memberikan saya perasaan yang jauh lebih baik ketimbang Carlo Ancelotti di Real Madrid saat itu," katanya.



