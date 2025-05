Ini Drama-drama Seputar Laga Akbar Liga Inggris Malam Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Klub-klub raksasa Liga Primer Inggris akan bertanding malam ini, Sabtu, 12 September 2015. Seperti biasa, ada cerita-cerita menarik yang membikin laga-laga itu layak dinanti. Berikut ini beberapa hal yang bisa dicermati:



1. Manchester United vs Liverpool (23.30 WIB)

Ini salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu penggemar Liga Inggris. Sebab, kedua klub memiliki rivalitas sengit. Keduanya merupakan tim tersukses di Liga Inggris. Ukurannya adalah jumlah trofi di Liga Primer dan kompetisi-kompetisi internasional bergengsi seperti Liga Champions.



Baik Machester United (MU) maupun Liverpool sama-sama baru mengalami kekalahan meyakitkan. Pada 29 Agustus lalu, Liverpool dicukur 3-0 oleh West Ham di kandang sendiri. Sedangkan Manchester United dikalahkan Swansea City 2-1 pada 30 Agustus lalu.



Pertandingan malam ini bisa dipastikan adalah ajang pembuktian dua klub itu kepada fan masing-masing. Lebih lagi, kemenangan malam ini diyakini bisa menambah kepercayaan diri kedua tim itu untuk menjalani sisa musim 2015/2016.



Jangan lupakan juga drama antara manajer MU, Louis Van Gaal, dan kipernya, David De Gea. Apakah penjaga gawang asal Spanyol itu akan kembali mendapatkan posisinya sebagai kiper utama? Kemungkinan besar iya. Sebab, dia telah menadatangani kontrak baru dengan jangka waktu empat tahun. Tentu saja, jawaban pasti pertanyaan di atas akan segera ditemukan dalam daftar susunan pemain malam ini.



Fan MU mungkin juga akan berharap melihat debut Anthony Martial. Dia pemain 19 tahun yang dibeli dengan harga fantastis: 36 pound sterling, atau Rp 791 juta. Nilai transfer ini menjadikannya pemain berusia di bawah 20 tahun paling mahal.



2. Chelsea vs Everton (18.45 WIB)

Chelsea juara bertahan Liga Primer Inggris. Namun, penampilannya dalam empat pertandingan di awal musim ini tidak mencerminkan status itu. Tim asuhan Jose Mourinho ini dua kali menelan kekalahan, sekali bermain imbang, dan hanya sekali menang. Lebih lagi, mereka telah kebobolan sembilan gol. Hanya satu tim yang memiliki rekor lebih buruk: Sunderland, tim yang musim lalu finisi di posisi ke-16. Mereka kebobolan 10 gol.



Dua pekan belakangan adalah masa jeda internasional. Liga Primer libur karena pemain-pemain mereka membela tim nasional masing-masing di kejuaraan antarnegara seperti Euro 2016. Anggapan yang sering muncul adalah klub-klub itu kembali bertanding dengan napas segar. Apakah itu akan berlaku bagi Chelsea?



Sialnya, kiper utama The Blues—julukan Chelsea, bakal absen. Thibaut Courtois mengalami cedera lutut. Dia harus menjalani pemulihan selama tiga bulan. "Ini adalah pukulan telak. Cederanya kiper terbaik di dunia bukanlah hal mudah," kata Jose Mourinho. Posisi Courtois akan diisi Asmir Begovic. Mourinho yakin bekas kiper Stoke City itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.



3. Manchester City vs Crystal Palace (21.00 WIB)

Musim ini, Manchester City tidak pelit membelanjakan uangnya. Mereka rela merogoh kocek sebesar 55 juta pound sterling, atau Rp 1,2 triliun, untuk membeli Kevin De Bryune. Bintang Belgia itu sebelumnya membela klub Jerman, Vfl Wolfsburg.



Penggemar City tentu menanti-nanti debut De Bruyne. Malam ini bisa jadi adalah saatnya. Manajer City Manuel Pelegrini pun ingin membuktikan nilai transfer gelandang itu tidak mahal. "Di akhir musim, tidak akan ada seorangpun yang ingat berapa uang yang kami keluarkan untuknya," kata Pellegrini.



Penampilan pemain baru lainnya juga patut dinanti. Ada Nicolas Otamendi, bek tengah asal Argentina. Dia dibeli dari Valencia dengan harga 28,5 juta pound sterling, atau Rp 626 miliar. Otamendi diharapkan bisa memperpanjang catatan clean sheet City.



GADI MAKITAN | DWI RIYANTO | THE GUARDIAN | THE BLEACHER REPORT