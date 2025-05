Ini Isi Deklarasi Bandung, Protes 18 Klub ke Menpora Imam

TEMPO.CO, Bandung - Ketidakjelasan digulirkannya kompetisi Liga Super Indonesia 2015, membuat 18 klub kontestan LSI musim 2015, mendeklarasikan tuntutan mereka terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam tuntutan tersebut, salah satunya, mereka sepakat akan menuntut secara perdata kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia).



"Jangan lakukan negosiasi lagi. Langsung gugat secara hukum perdata," kata Manajer Persebaya Surabaya I Gede Widiadi mewakili 18 klub saat deklarasi di Lapangan Sepak Bola Progresif, Kota Bandung, Jumat, 20 Februari 2015.



Hal tersebut dilakukan menyusul dengan kerugian yang dialami klub peserta ISL 2015, karena ditundanya kick off ISL. Selain klub, kata Widiadi, banyak pihak yang dirugikan dengan keputusan tersebut. "Dampaknya sangat besar sekali. Kami harap Menpora memikirkan kembali keputusannya. Karena kami sangat dirugikan," katanya.



Sekretaris tim Persipura Jayapura, Rocky Bebena, mengatakan, dengan diundurnya kick off LSI, banyak pihak yang menuntut tim. Salah satunya adalah sponsor dan pemain. "Pihak sponsor sudah banyak yang menanyakan. Dan yang paling penting, kami akan dituntut beberapa pihak," katanya.



Menurut dia, keputusan yang dikeluarkan Menpora harus melalui analisis yang dalam. Tidak gampang bagi klub untuk mengundurkan jadwal. Karena, menurut dia, persiapan klub telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kompetisi berlangsung. Dengan diundurnya kompetisi, otomatis persiapan tersebut gugur. "Tim (Persipura) pun sudah tiga hari tidak latihan gara-gara ini," ujar dia.



Dekalarasi tersebut merupakan bentuk protes dari kontestan klub ISL 2015 menyusul keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, tidak mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan LSI 2015, yang sedianya digelar mulai 20 Februari 2015. Keluarnya keputusan ini adalah akibat belum terpenuhinya syarat yang diminta Badan Olahraga Profesional Indonesia kepada PT Liga Indonesia dan klub peserta ISL.



Dalam deklarasi yang diberi nama "Deklarasi Bandung" tersebut, 18 klub mengeluarkan tuntutan kepada PT Liga dan Menpora. Berikut isi pernyataan yang mereka utarakan:



Kami 18 anggota sampaikan keputusan kami dalam Deklarasi Bandung 18 Klub Anggota PSSI dan ISL.



1. Keputusan Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarangkickoffdan membuat kompetisi di Indonesia tidak pasti.



2. Surat dari FIFA yang menyatakan tidak memperbolehkan verifikasi klub dilakukan oleh lembaga lain.



3. Keputusan Exco tanggal 19 Februari, kondisi ini"post majoeur".





Maka kami 18 klub ISL, umumkan sikap deklarasi:



1. Perintahkan PT Liga Indonesia untuk:

A. Tidak indahkan keputusan Menpora dan BOPI terkait persyaratan rekomendasi izin ISL.

B. Plan Susun Jadwal baru ISL 2015.

C. susunan program masa transisi hingga kick off.

D. Ambil keputusan strategis untuk lindungi bisnis klub.



2. Joko Widodo untuk ambil tindakan tegas atas keputusan Menpora yang esensinya "absord abuse of power" hambat larang kami kompetisi.



IQBAL T. LAZUARDI S