TEMPO.CO, Jakarta - Mahaka Sports selaku promotor akhirnya kelar menyusun jadwal perempat final Piala Presiden siang ini, Senin, 14 September 2015. "Kami sedang menyerahkan jadwal itu ke setiap klub," kata Hasani Abdulgani, Direktur Utama Mahaka, saat dihubungi melalui telepon selulernya.



Berikut ini jadwal perempat final Piala Presiden 2015:



Putaran Pertama

19 September

- Mitra Kukar vs PSM Makassar di Tenggarong, Kutai Kartanegara, pukul 16.00 Wita

- Arema Malang vs Bali United di Malang, pukul 18.00 WIB



20 September

- Persebaya United vs Sriwijaya FC di Surabaya, pukul 15.00 WIB

- Pusamania Borneo vs Persib Bandung di Samarinda, pukul 19.00 Wita



Putaran Kedua

26 September

- PSM Makassar vs Mitra Kukar di Makassar, pukul 16.00 Wita

- Persib Bandung vs Pusamania Borneo di Bandung, pukul 10.00 WIB



27 September

- Sriwijaya vs Persebaya United di Palembang, pukul 15.00 WIB

- Bali United vs Arema Malang di Malang, pukul 19.00 Wita.



TRI SUHARMAN