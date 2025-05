Ini Jadwal Bola Liga Inggris Sabtu Malam Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Liga Primer Inggris Sabtu malam besok, 19 September 2015, akan menyuguhkan derby London antara Chelsea melawan Arsenal.



Kedua klub telah menjalani laga perdana di Liga Champions, Kamis dini hari lalu. Chelsea menggilas klub Israel, Maccabi Tel-Aviv, sementara Arsenal ditekuk Dinamo Zagreb dari Kroasia.



Manajer Chelsea, Jose Mourinho, mengatakan kemenangan 4-0 atas Maccabi membangkitkan motivasi timnya. Sementara, Arsenal tetap percaya diri walau ditaklukkan Zagreb 2-1. Salah satu pemainnya, Mikel Arteta, mengatakan Arsenal mampu bangkit dari kekalahan itu dengan cepat.



Selain itu, beberapa klub lain, seperti Newcastle, Everton, dan Manchester City, juga akan meneruskan perjuangan mengumpulkan poin.



Beberapa pertandingan bisa dinikmati melalui siaran langsung di Indonesia. Berikut ini jadwal siaran langsung itu:



1.Chelsea vs Arsenal - 18.45 WIB - Indosiar



2.Newcastle United vs Watford - 21.00 WIB - Bein Sports 1



3.Swansea City vs Everton - 21.00 WIB - Bein Sports 3



4.Stoke City vs Leicester City - 21.00 WIB - Bein Sports 2



5.Manchester City vs West Ham United - 23.30 WIB - Bein Sports 1/Bein Sports 3 HD



BBC | GADI MAKITAN