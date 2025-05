BISNIS.COM, Jakarta - Indonesia mendapat dua jatah tim peserta Piala AFC (Asian Football Confederation) 2015, turnamen antarklub Asia level kedua setelah Liga Champions Asia. Persipura Jayapura berada di Grup E, sedangkan salah satu dari Persib Bandung atau Arema Cronus di Grup H.



Persib Bandung baru akan bermain di AFC Cup apabila gagal di babak knockout Liga Champions Asia melawan wakil Vietnam, Hanoi T&T. Tapi jika Persib berhasil masuk ke fase grup Liga Champions Asia, Arema yang akan mengisi slot satu tim yang ditinggalkan Persib.



Persipura akan berada di satu grup bersama wakil Singapura, Warriors atau Tampines Rovers; wakil India, Bengaluru; dan salah satu tim yang lolos dari babak playoff wilayah Timur.



Sedangkan Persib atau Arema akan berada di satu grup dengan Ayeyawady United (Myanmar), Lao Toyota FC (Laos), dan New Radiant (Maladewa).



Berikut ini jadwal Persipura:



24 Februari : Warriors/Tampines Rovers vs Persipura di Stadion Jalan Besar, Singapura.



10 Maret : Persipura vs Bengaluru di Stadion Mandala, Jayapura.



17 Maret : Pemenang playoff vs Persipura.



14 April : Persipura vs Pemenang playoff di Stadion Mandala, Jayapura.



28 April : Persipura vs Warriors/Tampines Rovers di Stadion Mandala, Jayapura.



12 Mei : Bengaluru vs Persipura di Stadion Sree Kanteerava, Bangalore.



Jadwal Persib atau Arema



25 Februari : Persib/Arema vs New Radiant di Stadion Si Jalak Harupat,

Bandung/Kanjuruhan, Malang.



11 Maret : Ayeyawady United vs Persib/Arema di Stadion Thuwunna, Yangon.



18 Maret : Persib/Arema vs Lao Toyota di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung/Kanjuruhan, Malang.



15 April : Lao Toyota vs Persib/Arema di Stadion Nasional Laos, Vientiane.



29 April : New Radiant vs Persib/Arema di Stadion Nasional Maladewa, Male.



13 Mei : Persib/Arema vs Ayeyawady United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung/Kanjuruhan, Malang.



M. SYAHRAN LUBIS (BISNIS.COM)